Borsa di Milano positiva. In Usa meno posti di lavoro del previsto

Giornata all’insegna dell’ottimismo per i listini azionari europei, compresa la Borsa di Milano, dopo che il dato sul mercato del lavoro, negli Stati Uniti, ha mostrato la creazione di 150mila posti lavoro, nel mese di settembre, meno di quanto previsto dagli analisti. Il dato è importante per capire come procederà la Federal Reserve, a fine anno, sui tassi di interesse.

Secondo gli addetti ai lavori potrebbe contribuire a spingere la banca centrale americana a sposare una politica meno aggressiva. Nel frattempo prosegue la stagione delle trimestrali, da una sponda all’altra dell’oceano.