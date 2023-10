Piazza Affari in rialzo con i bancari. La Cina si è fermata di nuovo

Piazza Affari in rialzo con i bancari

Apertura con prevalenza di acquisti per Piazza Affari, con l’indice Ftse Mib che nelle prime battute segna un progresso dello 0,9%. Milano è allineata alle principali piazze europee, con Parigi che sale dello 0,5% e Francoforte in rialzo dello 0,5%. A sostenere i listini dle Vecchio Continente, la buona performance di Wall Street. Il Dow Jones ha chiuso gli scambi alla vigilia in rialzo dell’1,58% mentre il Nasdaq composito ha terminato la seduta a +1,16%. La giornata è ricca di dati macro in arrivo, dal Pil del terzo trimestre nell’Eurozona e in Italia all’inflazione di ottobre nell’area Euro, mentre cresce l’attesa per la riunione della Fed.

Ciò mentre resta alta l’attenzione al contesto geopolitico in Medio Oriente e prosegue la stagione delle trimestrali sia in Europa che negli Usa, dove oggi affronteranno la prova dei conti la multinazionale produttrice di semiconduttori Amd, Caterpillar e Pfizer.

Nexi la migliore del Ftse Mib

Tra i titoli del listino milanese spiccano i rialzi dei titoli bancari e finanziari. Nexi è la migliore del paniere principale con un progresso del 2,6%. Brillanti anche Bper Banca (+3%) e Mps (+2,3%). Tra gli industriali spicca il rialzo di Prysmian, che sale di oltre due punti percentuali. Bene anche Amplifon dopo i risultati del trimestre chiuso con una forte crescita dei ricavi.

In rosso il comparto del petrolio, con Tenaris in calo dello 0,77% e Eni che cede lo 0,4%.

Lo spread ritraccia a 193 punti, dopo una fiammata nelle prime ore del mattino che aveva portato il differenziale sul Bund tedesco nuovamente sopra i 200 punti.

Orsi

La probabilità di un rally del quarto trimestre è “diminuita considerevolmente” nell’ultimo mese, secondo Morgan Stanley. Lo strategist Mike Wilson ha previsto in un report di domenica che l’S&P 500 chiuderà l’anno a 3900 punti, una delle previsioni più pessimiste di Wall Street. Wilson ha osservato che il sentimento rialzista iniziale si è affievolito a settembre, per poi riprendersi questo mese grazie alle aspettative di un miglioramento degli utili del terzo trimestre e di una forza stagionale fino alla fine dell’anno.

Cina

L’industria manifatturiera si è di nuovo fermata in ottobre e ha perso vigore anche il settore dei servizi. L’Ufficio Nazionale di Statistica ha comunicato che l’indice PMI manifatturiero è sceso sotto la soglia che separa l’espansione dalla contrazione, a 49,5, da 50,2 di settembre: gli economisti si aspettavano 50,2%. L’indice PMI Servizi rallenta a 50,6 da 51,7, a fronte del miglioramento a 51,8 atteso dal consensus. L’analista di Bloomberg Intelligence, Chang Shu, invita a non perdere troppo tempo nelle rettifiche del calendario e a prendere in esame un declino di questo mese, un colpo in grado di negare del tutto il tentativo di rimbalzo iniziato nei mesi scorsi.

Bond