I prestiti personali si confermano in crescita: +27% a gennaio 2023

Continua il processo di ripresa per il mercato del credito

Le richieste di prestiti personali che hanno raggiunto un incremento del +27% a gennaio di quest’anno rispetto a dicembre 2022. Questo il dato emerso dal Rapporto sul Credito Italiano di Experian, principale società di global information service al mondo.

Per i prestiti personali, dunque, si delinea ancora una volta un quadro di crescita stabile, con risultati positivi in tutte le regioni d’Italia. Nel confronto con lo stesso periodo degli anni precedenti, infatti, emerge come le richieste abbiano superato di gran lunga quelle effettuate a gennaio 2022 (+30%) e 2021 (+51%).

Aumentano ancghe le domande per i mutui

Una buona apertura d’anno anche per i mutui, con un aumento delle richieste pari all’11% rispetto a dicembre 2022. Marche, Sicilia e Friuli sono le prime regioni interessate dall’aumento di gennaio, rispettivamente con una crescita del +29,8% + 27,5% e +26,2% rispetto al mese precedente.

“Nonostante l’irrigidimento dei criteri di offerta sui prestiti, causato dall’aumento dei tassi operato dalla BCE, famiglie e imprese continuano a ricorrere in maniera consistente a strumenti di finanziamento per realizzare i propri progetti,” ha commentato Armando Capone, General Manager Italy di Experian.

Tanti cambiamenti nei motivi delle richieste di finanziamento

“Negli ultimi mesi, abbiamo rilevato diversi cambiamenti nelle finalità di finanziamento, motivati principalmente dal ricorso, di volta in volta, a nuove agevolazioni statali, ma la domanda complessiva di prestiti personali e finalizzati è rimasta stabilmente in crescita, e per i primi abbiamo rilevato anche un aumento degli importi finanziati di oltre il 2% negli ultimi sei mesi. Non escludiamo che, durante l’anno, possano esserci ancora dei rallentamenti, ma in generale possiamo contare su una situazione più stabile e una maggiore fiducia da parte dei consumatori” ha concluso.

La ricerca ha inoltre evidenziato una leggera inflessione dei prestiti finalizzati e delle richieste effettuate tramite le piattaforme digitali, con un -10,66% e -11,80% rispetto a dicembre 2022. Tuttavia, si tratta di un calo fisiologico che segue gli importanti periodi di spesa di novembre e dicembre, tra Black Friday e festività. Nel complesso, anche i prestiti finalizzati, come quelli personali, si possono considerare in una fase di robusta ripresa rispetto agli anni precedenti, con una crescita del +10% rispetto a gennaio 2022 e addirittura del +32% rispetto a gennaio 2021.

Teleborsa