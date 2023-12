Piazza Affari piatta Bene Mps e Nexi Bitcoin torna record

Apertura stabile per Piazza Affari, con il Ftse Mib che registra un -0,02% a 29.921 punti. Dopo la seduta positiva di venerdì 1 dicembre, gli investitori puntano sul rallentamento dell’inflazione nell’Eurozona e negli Stati Uniti con un taglio dei tassi nel 2024, ma la linea del presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, resta prudente, nella convinzione che sia prematuro dire con certezza che l’aumento dei tassi è concluso. Da capire la posizione della Bce. ma indicazioni utili potranno arrivare nel pomeriggio dalle parole della presidente Christine Lagarde.

Da segnalare che nella notte il Bitcoin è volato a nuovo record superando la soglia dei 40.000 dollari. Record anche per l‘oro, che ha superato la soglia dei 2.100 dollari l’oncia (massimo a 2.135,02 dollari) e il precedente massimo stabilito nel 2020 durante la pandemia. In calo il gas naturale scambiato ad Amsterdam a 41,8 euro al megawattora e il petrolio in discesa (-0,85% a 73,44 dollari al barile il Wti gennaio, -0,86% a 78,2 dollari il brent febbraio).

Tra i maggiori titoli di Piazza Affari, sono in progresso Nexi (+0,96%) e Monte Paschi (+0,96%). Deboli Saipem ed Eni (-1%). Equita alza il target price a 7,3 euro.