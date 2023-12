Piazza Affari nel mirino quota 30 mila Ubs lancia Pirelli

Si preannuncia una seduta fiacca per i listini del Vecchio continente. Piazza Affari a cavallo di quota 30 mila in sostanziale parita’. Gli operatori attendono oggi le indicazioni macro del Pmi servizi per i principali paesi europei e per l’eurozona, con previsioni di miglioramento, e nel pomeriggio gli analoghi dati dagli Usa. In Cina il Pmi servizi ha segnato una crescita. Sul fronte tassi da segnalare un’intervista della consigliera Bce Schnabel che chiude alla possibilita’ di nuovi rialzi dei tassi, visto il calo dell’inflazione. Sul listino spunto di Pirelli che sale del 4% dopo la promozione di Ubs . Qualche rialzo nell’auto per Ferrari che si consolida sui massimi con un +0,5%, bene Iveco a +0,5%, giu’ Stellantis. In campo bancario Intesa +0,3%, Monte Paschi insiste sul +1%. In ripresa i petroliferi con Eni +0,7%, Saipem +0,8%, Tenaris +0,5%. Tra le altre blue chip ok Stm, nell’energia su Hera, Enel, Italgas

TITOLI DI STATO

Apertura in calo per il differenziale tra Btp italiani e Bund decennali tedeschi a 169,8 punti base, contro i 138 punti segnati in apertura e i 176,3 punti in chiusura nella vigilia. Scende di 6,8 punti al 4,04% il rendimento annuo italiano e resta invariato al 2,35% quello tedesco.

ENERGIA

Il gas naturale prosegue la discesa (-0,9%) a 39 euro al megawattora ad Amsterdam. Petrolio debole a 78,06 dollari al barile per il Brent febbraio e a 73,12 dollari al barile per il Wti gennaio.

VALUTE

Sul mercato valutario, l’euro prosegue la sua discesa e si attesta a 1,08171dollari (1,082 dollari alla vigilia). Il bitcoin si tiene appena sotto i 42.000 dollari.