BlackRock, l'utile sale a 1,4 miliardi nel secondo trimestre

Sale a 1,4 miliardi l’utile di BlackRock

BlackRock, il più grande gestore di fondi al mondo, ha registrato un utile netto Adjusted di 1,399 miliardi di dollari, o 9,28 dollari per azione, nel secondo trimestre del 2023. L’utile ha segnato un aumento del 25% rispetto agli 1,122 miliardi di dollari, o 7,36 per azione (+26%), dello stesso periodo del 2022. Le entrate sono diminuite dell’1% a 4,463 miliardi di dollari.

Gli asset under management (Aum) si sono attestati a 9430 miliardi di dollari, in aumento dell’11% rispetto agli 8490 miliardi di dollari di un anno fa.

Crescita organica

“La nostra strategia platform-as-a-service è progettata per offrire migliori risultati in termini di investimento e tecnologia e sta riscuotendo successo tra i clienti – ha commentato il CEO Laurence Fink -. La nostra forte performance degli investimenti e le solide partnership con i clienti hanno portato a una crescita organica sostenuta. Che, combinata con il miglioramento dei movimenti di mercato e valutari, ha portato a un aumento di 831 miliardi di dollari nell’Aum di BlackRock dalla fine del 2022″.

Il ritorno del reddito fisso

Gli afflussi netti totali nel trimestre sono stati di 80 miliardi di dollari, mentre gli afflussi netti a lungo termine sono stati di 57 miliardi di dollari. Se si analizzano gli afflussi per tipologia di investimento, +4,44 miliardi arrivano dalla gestione attiva, +52,26 miliardi da indici e Etf, +23,47 miliardi dal Cash management.

Con riguardo alle prime due tipologie, se si scorporano per tipo di prodotto, -4,32 miliardi sono in Equity, +43,82 miliardi in Fixed income, +17,37 miliardi in Multi-asset e -0,89 in Alternatives.