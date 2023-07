Eurovita, tavolo all'Ivass. Avanti con il piano per il salvataggio

Nel corso dell’incontro tenutosi il 14 luglio, IVASS ha illustrato alle associazioni dei consumatori il contenuto dell’accordo raggiunto il 30 giugno, per il quale le compagnie di assicurazioni Unipol, Generali, Allianz, IntesaSanPaoloVita e PosteVita acquisiranno l’intero portafoglio delle polizze di Eurovita, salvaguardando così le posizioni degli assicurati. L’operazione di salvataggio, con il concorso dei distributori, prevede che l’accordo sia tempestivamente tradotto in contratti vincolanti – entro fine luglio – per poi successivamente pervenire alla costituzione di una società, una newco, partecipata dalle compagnie già citate, che subentri nel portafoglio polizze Eurovita.

Una volta costituita la nuova società verrà meno il blocco dei riscatti, al momento previsto fino al 31 ottobre. IVASS, tuttavia, confida prudenzialmente che l’operazione possa concludersi anticipatamente a quella data e tutti gli interessati stanno lavorando alacremente in tal senso. Le associazioni Adiconsum, Adoc, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Udicon, che hanno partecipato all’incontro, hanno rilevato come la vicenda Eurovita abbia visto confermata l’autorevolezza dell’Istituto di Vigilanza, il cui intervento ha consentito di pervenire ad una celere soluzione, nonché l’efficacia dell’impianto normativo del settore, dando prova da un lato di un mercato maturo, che ha saputo cogliere l’opportunità di mostrare la propria affidabilità e, dall’altro, del senso di responsabilità di assicurati ed associazioni dei consumatori, che hanno collaborato con le autorità ed evitato che si ingenerassero nefasti allarmismi tra i cittadini.

Si è colta l’occasione dell’incontro per ribadire la necessità di costituire un fondo di garanzia per consentire una più celere definizione delle criticità, qualora analoghi casi dovessero ripetersi, consentendo così una pronta salvaguardia degli assicurati. Il 18 luglio le associazioni incontreranno il commissario Alessandro Santoliquido e avanzeranno le istanze dei consumatori.

Leggi anche: Eurovita, attesi riscatti dei clienti tra 3 e 4,5 miliardi