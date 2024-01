Lusso, Brunello Cucinelli sale sulla scia di un buon 2023

Partenza positiva a Piazza Affari per il titolo Brunello Cucinelli, maison del lusso italiana quotata su Euronext Milan, che risulta uno dei migliori del FTSE MIB.

Gli acquisti sono scattati dopo che ieri sera la società ha comunicato di aver chiuso il 2023 con ricavi pari a 1.139,5 milioni di euro, in crescita del +23,9% (+26% a cambi costanti). In particolare, il quarto trimestre 2023 ha riportato il migliore risultato di sempre in valore assoluto, con ricavi pari a 321 milioni di euro, in crescita del +15,6% rispetto allo scorso anno.

La casa di moda ha detto di essere molto fiduciosa per il raggiungimento della bella crescita stimata per il 2024, nell’intorno del +10%, “con marginalità e utile molto interessanti” e di poter stimare anche per l’anno 2025 un incremento equilibrato e solido del fatturato nell’intorno del +10%.

Buona la performance di Brunello Cucinelli, che si attesta a 86,15 euro, con un aumento dell’1,65%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 86,72 e successiva a 87,97. Supporto a 85,47.

(Teleborsa)