Gap, vendite deboli ma l'utile sorprende il mercato

Gap, vendite deboli

Gap, azienda statunitense attiva nel settore dell’abbigliamento con marchi come Old Navy, Gap, Banana Republic e Athleta, ha chiuso il secondo trimestre dell’anno fiscale 2023 (terminato il 29 luglio) con vendite nette pari a 3,55 miliardi di dollari, in calo dell’8% rispetto allo scorso anno (impatto negativo dei cambi di 1 punto e di 2 punti dalla vendita di Gap China). Le vendite comparabili sono diminuite del 6%.

Migliore delle attese

Il margine lordo del 37,6% è aumentato di 310 punti base rispetto al margine lordo. L’utile netto è stato di 117 milioni di dollari, con un utile per azione pari a 0,32 dollari, mentre l’utile netto rettificato è stato di 127 milioni di dollari, con un utile rettificato per azione pari a 0,34 dollari.

Gli analisti si aspettavano in media, secondo dati Refinitiv, un utile per azione di 0,09 dollari su ricavi per 3,57 miliardi di dollari.

Stime caute per l’intero anno

“Siamo lieti di offrire una significativa espansione del margine operativo e un forte free cash flow durante il secondo trimestre, guidato da modesti guadagni di quote di mercato, dal nostro significativo miglioramento della posizione delle scorte e dalle nostre azioni per trasformare il modello operativo e la struttura dell’azienda – ha affermato la Cfo Katrina O’Connell – Anche se siamo incoraggiati dai nostri progressi a breve termine, restiamo consapevoli dell’ambiente misto economico e di consumo in cui operiamo e continuiamo a pianificare il business con prudenza”.

La società prevede che le vendite nette dell’anno fiscale 2023 potrebbero diminuire nell’intervallo a una cifra media rispetto alle vendite nette dello scorso anno pari a 15,6 miliardi di dollari. La società continua a prevedere un’espansione del margine lordo.