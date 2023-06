Prada e Zegna indossano il cashmere della Fedeli e Figlio

Il Gruppo Prada e il Gruppo Ermenegildo Zegna hanno raggiunto un accordo per l’acquisizione di una partecipazione di minoranza nella Luigi Fedeli e Figlio, azienda familiare italiana fondata nel 1934 a Monza, ora alla terza generazione, e riconosciuta nel mondo come eccellenza della maglieria made in Italy in filati di pregio.

Attraverso il suo omonimo marchio commercializzato in 13 boutiques e oltre 400 negozi multimarca nel mondo, Fedeli è una presenza consolidata nella maglieria di alta gamma. L’accordo – spiega una nota congiunta – prevede che al Gruppo Prada e al Gruppo Ermenegildo Zegna venga assegnata una quota di partecipazione del 15% ciascuno. Luigi Fedeli deterrà il restante 70% della società e continuerà ad esercitare il ruolo di presidente e amministratore delegato.

Gildo Zegna, presidente e amministratore delegato del Gruppo Ermenegildo Zegna, e Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo del Gruppo Prada, entreranno nel Consiglio di amministrazione della Luigi Fedeli e Figlio. L’operazione è sospensivamente condizionata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte della Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE sulle Concentrazioni. (Teleborsa)