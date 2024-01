Argentina, la trattava sul debito monstre e la sponda degli Usa

Iniziata la missione del Fmi a Buenos Aires per negoziare i termini di pagamento della prossima rata di un debito complessivo pari a 46 miliardi di dollari; oltre al programma di riordinamento macroeconomico del governo argentino. Lo ha annunciato il portavoce del governo, Manuel Adorni. Il ministro dell’Economia, Luis Caputo, e il capo di Gabinetto, Nicolas Posse, avvieranno la trattativa.

Alla fine di dicembre, il presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha annunciato un mega-decreto che getta le basi per un’ampia deregulation dell’economia nazionale, presentato come la “base per la ricostruzione” del Paese afflitto da gravi squilibri macroeconomici e sociali. In un video trasmesso a reti unificate, il capo dello Stato ha presentato solo 30 delle oltre 300 deroghe e disposizioni sottoposte in blocco all’approvazione delle Camere.

Intanto, è arrivata anche un’altra mossa da parte di Milei che rinuncia a entrare nel Gruppo dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica). Il 1° gennaio avrebbe dovuto formalizzare l’ingresso di Buenos Aires ma il leader argentino ha inviato una lettera a tutti i capi di Stato del blocco facendo appello alla differenza di approccio in “materia di politica estera” rispetto al governo dell’ex presidente argentino, Alberto Fernandez, strizzando l’occhio agli Usa e rimarcando la distanza con il Dragone. (Teleborsa)