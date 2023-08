La grande fuga dalla Cina, i gestori internazionali svuotano i portafogli

Il governo cerca si rassicurare gli investitori

La grande fuga dalla Cina. I gestori internazionali stanno svuotando i loro portafogli nonostante le rassicurazioni espresse dal governo. Il premier cinese Li Qiang ha dichiarato che la Cina si impegnerà nel raggiungimento dei suoi obiettivi economici per l’anno in corso. Le indicazioni del capo del governo arrivano a commento di una serie di dati macro economici deludenti. Non a caso alcuni economisti hanno tagliato le previsioni sul Pil del 2023. La presa di posizione di Li è importante perché arrivata dal capo del Consiglio di Stato cinese, il massimo organo esecutivo del Paese.

In un solo giorni 208 milioni

Nonstante tanta autorevole garanzia il flusso di vendite non si è fermato. Giovedì, per il nono giorno consecutivo gli investitori non hanno fermato i deflussi. Secondo Bloomberg sono finite sul mercato altri 1,5 miliardi di yuan ( 208 milioni di dollari) di azioni quotate a Shanghai e Shenzhen. Si tratta del livello più alto da quando nel 2016 Bloomberg ha avviato la copertura statistica.

Scommessa perduta

Nelle prime due settimane di agosto giorni i gestori internazionali hanno venduto complessivamente 3,7 miliardi di dollari secondo i dati diffusi quotidianamente dall’Institute of International Finance.di azioni cinesi svuotando i portafogli che avevano riempito scommettendo sulle nuove misure governative dopo la riunione chiave del Politburo.

Previsioni negative

“Gli investitori esteri stanno abbassando le loro aspettative di crescita”, dopo i dati recenti e tra le mosse “moderate” del governo per contenere la crisi immobiliare, ha affermato Meng Lei, China strategist presso UBS Securities. Meng mantiene una stima per l’afflusso estero totale di 300 miliardi di yuan quest’anno. Tuttavia, potrebbero essere necessarie mosse energiche e tempestive per allentare le restrizioni sull’acquisto di proprietà e offrire sostegno fiscale per guidare gli afflussi, ha aggiunto.