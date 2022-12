L'uomo dell'anno? Per il Time è Zelensky. Ma non tutti gli ucraini apprezzano...

La copertina di Time per Zelensky

La storica rivista Time ha dedicato la copertina di “uomo dell’anno” al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Anzi, sarebbe ormai più corretto dire “persona dell’anno”: il giornale ha messo al bando la precedente definizione dal 1999, in quanto sessista…

Il Time ha voluto quindi premiare Zelensky “e lo spirito dell’Ucraina” (così si legge nella copertina). Secondo il direttore della rivista, Edward Felsenthal, “si può guardare a quello che accade in Ucraina con un senso di speranza o un senso di paura (e la storia, ovviamente, non è ancora completamente scritta), ma in ogni caso va detto che Zelensky ha galvanizzato il mondo in un modo che non si vedeva da decenni”.

“Dal suo primo post di 40 secondi su Instagram il 25 gennaio in cui ha mostrato che il governo e la società civile ucraina erano intatti, ai quasi quotidiani discorsi a Westminster, alla Banca Mondiale e ai Grammy, il presidente dell’Ucraina è stato onnipresente“, si legge fra le altre cose nella motivazione del riconoscimento.

Qualche giorno fa anche il Financial Times aveva definito Zelensky “persona dell’anno”.

Eppure questi tributi non incontrano il consenso unanime tra gli ucraini. Il celebre giornalista Illia Ponomarenko, per esempio, ha avuto qualcosa da ridire. Il reporter del Kyiv Independent, che ha raccontato il conflitto in Ucraina dal primo giorno, in un tweet ha commentato la prima pagina del Times dicendo che avrebbe preferito vedervi raffigurato un soldato ucraino.