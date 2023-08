Piazza Affari in rialzo, brilla il comparto dell'energia

Piazza Affari apre in rialzo, con l’indice Ftse Mib che nelle prime battute segna un progresso dello 0,55% a 28.320 punti. Il listino milanese fa meglio delle altre piazze continentali, comunque intonate al rialzo. Progresso dello 0,32% per il Cac40 di Parigi, mentre il Dax di Francoforte sale dello 0,35%.

Wall Street fiacca

Chiusura contrastata per Wall Street alla vigilia. Il Dow Jones ha terminato gli scambi in calo dello 0,51%, mentre Nasdaq ha chiuso in frazionale rialzo (+0,06%). La Borsa Usa aspetta i risultati di Ndivia che gli analisti prevedono superiori alla guidance fornita dal produttore di chip che capitalizza oltre 1000 miliardi di dollari. Saranno un termometro importante per misurare le aspettative sul settore dell’intelligenza artificiale. Attesa anche per il meeting dei banchieri centrali in corso a Jackson Hole, da dove si aspettano indicazioni sulle prossime decisioni in materia di tassi d’interesse.

Contrastati i mercati asiatici

Contrastati i mercati asiatici. Tokyo (+0,5%), Hong Kong (+0,9%) e Seul (+0,5%) sono in rialzo mentre vanno male Seul (-1,1%), Shanghai (-0,5%) e Shenzhen (-1%), a dispetto dei risultati incoraggianti del gigante tecnologico cinese Baidu, i cui ricavi sono saliti nel trimestre al passo più spedito da oltre un anno e i profitti sono balzati del 43%.

Bene energia e bancari

A Milano gli acquisti premiano il comparto bancario e quello dell’energia. Tra i titoli migliori Snam e Hera, entrambe in progresso di oltre l’1,5%. In vetta al paniere dei titoli a maggiore capitalizzazione c’è però Erg, che sale del 2,&%. Bene anche Bper (+2,2%). Vendite su Unipol, che cede l’1,9%.