La Fed lascia i tassi invariati, Wall Street va giù

La Fed lascia i tassi invariati

La Fed rispetta le attese e lascia i tassi d’interesse invariati nel range 5%-5,25%. Ma i membri del board della Federal Reserve si aspettano adesso in media tassi tra il 5,5% e il 5,75% a fine anno, più che in precedenza. Le previsioni sono adesso di due piccoli rialzi entro la fine del 2023

La diffusione della decisione della Fed ha fatto sbandare i mercati, con il Dow Jones che è sceso fino -1,08%. Mentre il Nasdaq, in territorio positivo per gran parte della seduta, è arrivato a perdere oltre mezzo punto percentuale.

Inflazione e crescita

La decisione di lasciare i tassi invariati era ampiamente attesa dai mercati. Si tratta del primo stop al rialzo dei tassi da marzo 2022. Lo stop, spiega la Fed, servirà per analizzare i dati più recenti su andamento dell’economia e rallentamento delle spinte inflattive. La media dei membri della Fed vede adesso un taglio di 100 punti base dei tassi nel 2024. Nelle loro previsioni sull’andamento dell’economia Usa, i mbri della Fed stimano una crescita del pil Usa dell’1% contro lo 0,4% precedente. La stima per l’inflazione è di una crescita del 3,9% per fine anno, ocntro il 4,7% attuale. La stima precedente per fine anno era del 3,6%.