Bioera, il 2 novembre udienza su liquidazione. La società: è infondata

Bioera, il 2 novembre l’udienza sulla richiesta di liquidazione

Si terrà il prossimo 2 novembre l’udienza per l’istanza di liquidazione giudiziale di Bioera, società quotata a Piazza Affari. Bioera, è scirtto in una nota, ha dato mandato all’avvocato Fabio Cesare dello studio McM avvocati di Milano di assisterla “per contestare l’infondatezza dell’iniziativa“.

La richiesta è stata avanzata dalla procura di Milano, nell’ambito del procedimento che riguarda la società Ki Group. Anche questa facente del gruppo di società che ha visto il ministro del turismo Daniela Santanchè nei ruoli di azionista o amministratore.

Le iniziative della procura

L’iniziativa della procura era emersa lo scorso 20 settembre, a margine di una udienza al tribunale civile su Ki Group. In quella occasione, la società aveva reagito dicendo che “l’avvenuta diffusione di dette notizie non sia comunque conforme a legge: le informazioni sulle procedure concorsuali sono rigorosamente riservate, a maggior ragione fino a quando la parte interessata non ne sia stata portata a conoscenza per il tramite della formale notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza da parte del Giudice Delegato”.

Anche in questo caso Bioera spiega di aver appreso da fonti esterne di essere destinataria di una istanza di liquidazione giudiziale intrapresa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano”.

La procura ha avanzato richiesta di liquidazione giudiziale anche per Visibilia Editore, Visibilia srl, Visibilia Holding e Visibilia Concessionaria. Per tre su quattro la richiesta è stata poi ritirata.