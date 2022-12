C'è l'intesa nella maggioranza: pensioni minime a 600 euro per chi ha più di 75 anni

L’accordo del centrodestra sulle pensioni minime

La quadra è stata trovata. Come annunciato ieri da Forza Italia, il partito che più ha spinto sulla misura, la maggioranza ha trovato un accordo per portare le pensioni minime di chi ha più di 75 anni a 600 euro. La misura sarà contenuta in un emendamento alla legge di bilancio al quale il governo sta lavorando a queste ore.

Nella prima versione della manovra, le pensioni minime erano state portate da 525 euro a 570 euro. La maggiorazione, che a questo punto raggiungerà come detto i 600 euro, scatterà dal mese di gennaio.

Ieri il ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla festa per i dieci anni di Fratelli d’Italia, aveva ricordato che l’obiettivo finale sono i 1.000 euro promessi in campagna elettorale da Forza Italia. “Adesso stiamo cercando di arrivare a dare una pensione minima a 600 euro agli ultrasettantacinquenni. Ma non è l’obiettivo finale, che è arrivare a 1000 euro entro fine legislatura. Quindi abbiamo bisogno di tempo”.

I tempi della manovra

In queste ore i tecnici di Palazzo Chigi e del ministero dell’Economia stanno esaminando i 68 correttivi alla legge di bilancio proposti dai vari ministeri. Il tempo a disposizione non è molto: secondo i piani del governo, tutte le modifiche alla manovra dovrebbero essere approvate entro lunedì dalla Commissione Bilancio della Camera, così che poi il testo della nuova legge di bilancio possa approdare in Aula martedì. Il Senato poi, in seconda lettura, si limiterà ad approvare quanto votato dai deputati.