Toninelli (M5s) rivendica la caduta di Draghi: che festa!

Le parole di Toninelli sulla caduta di Draghi

Danilo Toninelli, autorevole esponente del M5s, rivendica la caduta di Mario Draghi con parole di fuoco. Nel corso di una lunga diretta Instagram nella sua rubrica “Contro-Informazione” l’esponente storico grillino non vuole lasciare dubbi sulla fine dell’esperienza del banchiere centrale arrivato a palazzo Chigi. E intesta al M5s la caduta, sgombrando il campo da qualsiasi equivoco.

Come si può vedere dal video, le accuse grilline a Draghi sono davvero di fuoco e Toninelli si mette a mimare e commentare lasciandosi andare perfino a turpiloquio l’intervento di replica del premier ridicolizzando quel suo richiamarsi al popolo italiano e alle sue manifestazioni di sostegno nei suoi confronti.

Per l’esponente del M5s invece Draghi se la stava prendendo con i poveri a cui voleva togliere il reddito di cittadinanza con una scusa, mentre umiliava i grillini sul superbonus raccontando cose che per Toninelli erano false e semmai da rivolgere come critiche all’attuale governo. Ora davvero non c’è più alcun dubbio su chi abbia fatto lo sgambetto decisivo a Super Mario…