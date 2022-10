Il look di Marta Fascina

Abito blu abbottonato fino al collo, gonna lunga, merletto e cerchietto nostalgico. Con il suo look conservativo e austero si è presa la scena ed è diventata un trend. Con tanto di hashtag che spopola sui social. No, Marta Fascina non è passata inosservata in questi giorni particolarmente turbolenti per il compagno Silvio Berlusconi. La deputata alla Camera per Fi ha scatenato numerosi commenti per l’outfit esibito a Montecitorio.

I vestiti di Marta Fascina

Sono numerosi gli utenti che sui social hanno espresso il loro parere sul look singolare della Fascina che ha 32 anni. Qualcuno apprezza, ma tanti si danno invece all’ironia.“Arsenico e vecchi merletti o Norman Bates di Psyco vestito come la madre”, scrive uno.

“Certe immagini e situazioni nella giornata di ieri con Berlusconi e Fascina protagonisti sembrano un film di Tim Burton”, gli fa eco un altro. Non pochi, poi, hanno notato una somiglianza con Morticia Addams. Peccato per il capello biondo platino che non coincide con quello nero del personaggio del personaggio creata da Charles Addams.

Il look prima e dopo Berlusconi

C’è da dire una cosa. La Fascina, prima di ufficializzare l’unione con Berlusconi tramite il celebre matrimonio non matrimonio di marzo, aveva un look leggermente diverso. Quindi ci si chiede se sia stato proprio il cavaliere a spingere per volerla così: cioè più bionda (ora è platino) e merlettata.

Se prendiamo per esempio una foto che risale alle elezioni del 2018 e che sta spopolando sul web, la Fascina ha un biondo meno acceso e un abito che meno si fa notare. L’outfit k è in pieno stile dirigente di Forza Italia, con giacca blu e camicia. Poi l’abbiamo pure vista con i capelli, sempre biondi, ma più corti.