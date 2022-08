«Io li ammazzo». Il video choc del braccio destro di Gualtieri

Terremoto nel Pd

L’affaire Albino Ruberti pesa come un macigno sulla campagna elettorale del Pd. Imbarazza Enrico Letta, il sindaco Roberto Gualtieri e anche il governatore Nicola Zingaretti. Ma soprattutto insinua dubbi sul Pd romano chiamato a gestire a breve centinaia di milioni in arrivo con i fondi del Pnrr e del Giubileo.

Ed, infine, suscita perplessità per il meccanismo di selezione all’interno del partito visto il track record non particolarmente entusiasmante di Ruberti, che ieri ha rassegnato le dimissioni da capo di gabinetto del sindaco Gualtieri. Per Ruberti si è trattato di una scelta obbligata dopo il video pubblicato da Il Foglio in cui è ripreso mentre inveisce e minaccia di morte due persone (Vladimiro e Adriano) con cui ha appena finito di cenare in un ristorante di Frosinone. Alla base della violenta reazione, stando a quanto Ruberti urla nel video, il tentativo da parte di uno dei due commensali di volerlo comprare.

