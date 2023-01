Lusso, Aeffe chiude il 2022 con ricavi per 352 milioni

Aeffe chiude il 2022 con ricavi per 352 milioni

Il gruppo Aeffe ha chiuso l’esercizio 2022 con ricavi per 352 milioni di euro, rispetto a 324,6 milioni di euro del 2021 (+8,4% a tassi di cambio correnti, +7,7% a tassi di cambio costanti). In un contesto di crescita generalizzata in tutte le aree geografiche (a eccezione del Far East) e in particolare nel canale retail, il gruppo ha registrato una forte accelerazione sia in Italia (+17,0%) sia nel resto d’Europa (+59,3%).

La società del lusso, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana, opera sia nel settore del prêt-à-porter sia nel settore delle calzature e pelletteria con marchi di elevata notorietà, tra cui Alberta Ferretti, Philosophy di Lorenzo Serafini, Moschino e Pollini.

Le calzature crescono del 16,9%

I ricavi della divisione prêt-à-porter sono stati pari a 231,8 milioni di euro al lordo delle elisioni tra le due divisioni, registrando un incremento del 5,3% a cambi correnti rispetto al medesimo periodo del 2021 (+4,2% a cambi costanti). I ricavi della divisione calzature e pelletteria sono stati pari a 163,6 milioni di euro al lordo delle elisioni tra le due divisioni, registrando un incremento del 16,9% a cambi correnti rispetto al medesimo periodo del 2021 (medesima percentuale a cambi costanti).