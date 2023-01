Assoreti, a novembre la raccolta netta si è attestata a 2,7 miliardi di euro

A novembre la raccolta netta a 2,7 miliardi di euro

A novembre la raccolta netta dell’attività delle reti di consulenza è stata pari a circa 2,7 miliardi di euro, con un calo del 28,5% rispetto al mese precedente e del 30,9% su base annua. Lo rende noto Assoreti secondo cui, nonostante la flessione, il confronto rispetto al mese precedente evidenzia la maggiore propensione all’investimento da parte dei risparmiatori seguiti dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede. I volumi di raccolta realizzati sui prodotti del risparmio gestito – a ottobre negativi per 45 milioni – continua la nota di Assoreti, sono cresciuti, infatti, significativamente e si sono attestati, nel loro insieme, a 1,6 miliardi di euro, valore più alto degli ultimi sette mesi.

Raccolta netta a 39,6 miliardi fino a novembre

Confermato inoltre l’importante flusso di risorse destinato agli strumenti finanziari amministrati, in crescita del 3,9% sul mese precedente e pari a 4,3 miliardi di euro. Nel corso del mese di novembre sono, quindi, 5,9 i miliardi investiti tra strumenti finanziari e prodotti assicurativi/previdenziali, con un aumento del 44,6% rispetto al mese precedente. La crescita è in parte attribuibile al riposizionamento di risorse liquide precedentemente raccolte; il saldo delle movimentazioni su conti correnti e depositi è, infatti, negativo per 3,3 miliardi di euro. Nei primi 11 mesi del 2022 la raccolta netta si è attestata a 39,6 miliardi di euro, mentre la liquidità ha rappresentato solo il 7,1% del flusso totale.