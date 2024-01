Fondi, la raccolta inverte la rotta in dicembre ma nel 2023 il rosso è di 50 miliardi

Torna a salire la raccolta netta dei fondi in dicembre, per la prima volta nel 2023. Nell’ultimo mese dell’anno appena terminato il settore ha registrato afflussi netti per 1,79 miliardi di euro. Il bilancio annuale è però decisamente negativo: -47,75 miliardi di euro. Mentre il patrimonio gestito è salito, il mese scorso, a 2.311 miliardi di euro rispetto ai 2.255 miliardi di novembre (+56 miliardi). A sostenere la raccolta sono state le gestioni di portafoglio, in positivo per +2,27 miliardi di euro a fine dicembre 2023, di cui 2,21 miliardi afferenti alle gestioni istituzionali, che hanno fatto un balzo rispetto ai -4,98 miliardi di novembre (-33,74 miliardi da inizio anno). Per quanto riguarda le gestioni collettive, i deflussi si sono ridotti a -485 milioni (-2,14 miliardi a novembre, -16 miliardi da inizio anno).

Bilancio positivo per gli obbligazionari

In particolare si è registrato un rallentamento dei deflussi dei fondi aperti a -1,19 miliardi da -2,26 miliardi a novembre (-20,54 miliardi da inizio anno). I fondi chiusi hanno attratto 704 milioni di nuovi capitali dai 126 milioni di novembre (+4,5 miliardi da inizio anno). Lo spaccato della categoria dei fondi aperti, a maggiore partecipazione retail, conferma il proseguimento del trend dei mesi precedenti, con i fondi obbligazionari in positivo per +1,83 miliardi (+3,53 miliardi a novembre), per un dato preliminare di raccolta complessiva di +23,71 miliardi di euro nel 2023. In negativo le letture mensili di azionari (-536 milioni), bilanciati (-1,17 miliardi) e flessibili (-1,57 miliardi). I fondi di diritto italiano hanno raccolto 863 milioni da 1,58 miliardi a novembre, mentre la raccolta dei fondi di diritto estero è negativa per 2 miliardi (-3,8 miliardi a novembre).

Torna positiva la raccolta di Generali

Tra i singoli gestori italiani, migliorano le performance del gruppo Intesa Sanpaolo (primo per patrimonio) che chiude dicembre con un rallentamento dei deflussi a 2 miliardi di euro (da -3,7 miliardi a novembre). Prosegue il trend negativo dei fondi aperti (-2,07 miliardi) di Eurizon, che complessivamente registra deflussi per 3 miliardi, mentre è in attivo Fideuram con 993 milioni di euro. Torna positiva la raccolta di Generali (+725 milioni), con 1,7 miliardi per i fondi aperti mentre le gestioni di istituzionali registrano deflussi per circa 1 miliardo. Amundi resta in rosso per 1,4 miliardi, di cui 1,15 miliardi di deflussi per i fondi aperti. Anima invece registra afflussi per 90,9 milioni, così come Poste Italiane, che segna un balzo della raccolta a 3,7 miliardi. Performance positiva anche per il gruppo Mediolanum (+314 milioni), che beneficia di 299 milioni di raccolta positiva dei fondi aperti. In attivo anche Allianz (+277 milioni) e Arca (+396 milioni) mentre Morgan Stanley registra deflussi per 364,8 milioni di euro.