Il ministro Pichetto Fratin non si ferma mai: sarà protagonista per il Retail 5.0

Pichetto Fratin per il Retail 5.0

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin non si ferma mai, e passa dai festeggiamenti per il centenario del Parco Nazionale Gran Paradiso ai convegni del comparto del commercio. Così, se qualche giorno fa nel castello di Sarre, in quel dell’Aostano, ha elogiato le aree protette, il prossimo 15 dicembre Pichetto Fratin sarà il protagonista del forum della Community Retail 5.0.

L’appuntamento sarà intitolato “Il Retail alla prova del cambiamento. Il nuovo modello di Retail Specializzato: omnicanale, circolare e inclusivo” ed è in programma a Roma. Si tratterà di un confronto multi-stakeholder attivato da The European House – Ambrosetti per l’elaborazione di scenari, strategie e politiche per il settore del retail specializzato in Italia. Un settore che vanta 451 miliardi di euro di fatturato generato e 9,7 mld di investimenti attivati sui territori italiani, con 218,9 mld di valore aggiunto considerando anche la manifattura attivata.

I brand coinvolti

La Community Retail 5.0 coinvolge in qualità di partner brand quali Eurocommercial, Euronics, Expert, Gallerie Commerciali Bennet, Gruppo Bardelli, Igd, Kasanova, Kfc, Klepierre, Magazzini Gabrielli – Fg Gallerie Commerciali, Mediaworld, Mondo Convenienza, Ses-imagotag, Teddy Group, Trony e Unieuro in rappresentanza di una filiera che può contare su una presenza capillare e omogenea su tutto il territorio nazionale.