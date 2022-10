Il piatto segreto di Galliani per il Monza

“Non cambiamo la posizione e nemmeno il menù”. Esorta un Adriano Galliani scaramantico. E probabilmente ha ragione lui, visto che con questa ricetta ha tirato fuori il “suo” Monza dalla secche del fondo classifica, facendolo approdare in posizioni ben più tranquille. Ma mai abbassare la guardia.

E allora, insieme alla squadra, in uno dei pranzi pre-partita lo si sente spiegare: “Io essendo monzese, continuo a mangiare il risotto alla monzese”. Che ha lo zafferano come il risotto alla milanese con in più l’aggiunta della luganega, che è quella salsicciotta lunga e arrotolata. Insomma, conclude Galliani: “Ho plagiato tutti e tutti se vogliono sopravvivere al Monza devono mangiare il risotto, ma alla monzese”.