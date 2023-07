"Sampdoria, bilanci gonfiati": L'inchiesta Juventus inguaia Ferrero

Sampdoria, indagine su plusvalenze e bilanci gonfiati

Plusvalenze fittizie e bilanci “gonfiati” per ottenere finanziamenti bancari. Sono le ipotesi investigative formulate dalla procura di Genova, nell’ambito di una indagine sulla Sampdoria. Lo rende noto la procura di Genova, che cita anche la trasmissione degli atti dell’inchiesta sulla Juventus trasmessi da Torino. Secondo quanto si apprende, tra gli indagati ci sarebbe figura anche l’ex presidente dei blucerchiati, Massimo Ferrero.

Le perquisizioni

I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Genova hanno eseguito una perquisizione nella sede del club finalizzata al sequestro di documentazione amministrativa, contabile e fiscale. Inoltre, è stata fatta “richiesta di consegna atti e documenti nelle sedi di Banca Sistema e di Macquarie Bank in Milano”, fa sapere la procura di Genova riferendo anche l’ordine “di esibizione atti e documenti nelle sedi di Sace, di Mediocredito Centrale e dell’Istituto per il Credito Sportivo in Roma”.

L’autorità giudiziaria, comunica la procura di Genova, procede per “false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti in relazione a compravendite di calciatori intervenute nel 2019 e nel 2020 tra U.C. Sampdoria e Juventus F.C.“.

L’intreccio con l’inchiesta sulla Juventus

Dall’esame degli atti trasmessi dalla procura della Repubblica di Torino, la procura di Genova “ritiene allo stato siano emerse ipotesi di plusvalenze fittizie e correlate ipotesi di false fatturazioni. In relazione alla cessione dalla Juventus F.C. alla Sampdoria del calciatore Emil Audero ed alla cessione dalla Sampdoria alla Juventus F.C. dei calciatori Daouda Peeters e Erasmo Mulè, avvenute nel 2019. Nonché in relazione alla cessione dalla Juventus F.C. alla Sampdoria dei calciatori Nicolò Francofonte, Matteo Stoppa e Erik Gerbi ed alla cessione dalla Sampdoria alla Juventus F.C. del calciatore Giacomo Vrioni, avvenute nel 2020″.

Compravendite e finanziamenti

La procura di Genova, come riferisce in una nota il procuratore Nicola Piacente, ipotizza che “i bilanci di esercizio del 2019 e del 2020 della U.C. Sampdoria abbiano riportato l’esposizione di una minor perdita e di un maggior valore dell’attivo patrimoniale rispetto a quello reale. E che la sopravvalutazione dei calciatori Audero, Stoppa, Francofonte e Gerbi abbia determinato per U.C. Sampdoria l’utilizzo di fatture sovradimensionate e, conseguentemente, l’indebita detrazione di Iva nonché l’annotazione di costi superiori a quelli effettivi”.