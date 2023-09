Digital Magics approva una semestrale con numeri in crescita

Digital Magics, semestrale in crescita

I ricavi delle vendite pari a euro 2,5 milioni, in crescita del 43% rispetto a euro 1,8 milioni registrati il 30 giugno 2022, generati dai servizi offerti alle startup e i programmi di accelerazione. Il valore della produzione si attesta a euro 2,7 milioni, in crescita dell’19% rispetto a euro 2,3 milioni al 30 giugno 2022. L’Ebitda a euro 37 migliaia, con marginalità del 1,5%, rispetto euro 0,2 milioni al 30 giugno 2022. Sono alcune delle voci della semestrale di Digita Magics al 30 giugno 2023 approvata dal Cda del business incubator quotato sul mercato Euronext.

La soddisfazione del vertice

“Nel primo semestre del 2023, seppur in uno scenario economico incerto, abbiamo continuato ad implementare concretamente il piano industriale e arricchendo il nostro portafoglio di partecipazioni ad alto valore – ha spiegato Marco Gay, presidente esecutivo di Digital Magics -. Contribuendo, inoltre, al consolidamento e al rafforzamento del nostro ecosistema anzitutto attraverso le importanti joint venture siglate recentemente. Insieme al gruppo Intesa Sanpaolo, tra le più importanti realtà bancarie in Europa, e insieme a Tinexta, gruppo industriale di riferimento in Italia operante nei settori strategici del digital trust, cyber security e business innovation. Oltre alla consolidata e proficua collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti e con operatori di rilevanza nazionale, come la Fondazione Compagnia di Sanpaolo”.

“Nella prima metà del 2023, il portafoglio di Digital Magics ha continuato a crescere – ha dal canto suo aggiunto Gabriele Ronchini, fondatore e amministratore delegato di Digital Magics, – grazie al piano industriale. In questi mesi abbiamo completato 27 investimenti in startup da cui 24 hanno partecipato ai nostri programmi di accelerazione. Inoltre, abbiamo raddoppiato il numero di follow-on relativamente al primo semestre 2022. In termini di ricavi, abbiamo continuato a mostrare risultati positivi con una crescita del 43% confrontati con quelli al 30 giugno 2022. Anche il valore della produzione è aumentato del 19%, rapportato al 30 giugno 2022″. “Nel complesso – ha aggiunto – durante il primo semestre del 2023, con un portafoglio che ha all’attivo 136 startup e 9 veicoli, stiamo constatando che il 40% delle partecipate è rappresentata da investimenti indiretti tramite convertibili, a dimostrazione di un’ulteriore crescita potenziale del nostro portafoglio.”