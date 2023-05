Treni superveloci all'interno di tubi: via ai test su Padova-Venezia

La mobilità del futuro sbarca in Italia

E passa attraverso Digital Magics, business incubator (quotato su Euronext Milan) che supporta le startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business. Gabriele Bibop Gresta, cofondatore di Digital Magics e fondatore e Ceo di Hyperloop Italia è infatti a capo del Consorzio di società che si è aggiudicato il bando della Regione Veneto per lo studio del prototipo di treno supersonico a tecnologia hyperloop che rappresenta, secondo molti analisti, una delle maggiori innovazioni nel settore dei trasporti nell’ultimo secolo.

“Come Digital Magics -ha dichiarato il presidente esecutivo Marco Gay – da sempre, abbiamo l’ambizione di contribuire alla nascita e crescita di aziende che possano avere un impatto globale. Il successo del progetto Hyperloop, di cui siamo soci e in cui abbiamo creduto fin dall’inizio, proprio nel nostro Paese, non solo è un’ottima notizia per tutti noi ma lo è anche per un’innovazione che oggi è ancora più concreta, e uno stimolo per tutte le nostre startup”.

Prima tratta Padova-Porto di Venezia

Il Consorzio composto da Webuild e da Leonardo realizzerà lo studio di fattibilità. Hyper Transfer è il sistema di trasporto ultraveloce a guida vincolata, in ambiente ad attrito limitato e resistenza aerodinamica controllata, completamente sostenibile ed a basso consumo di energia. Il progetto, cui seguiranno le successive fasi della sperimentazione, interesserà una prima tratta sperimentale tra Padova est e il Porto di Venezia.

Tecnologia che guarda al futuro

Hyperloop (letteralmente iperanello) è una tecnologia per il trasporto ad alta velocità all’interno di tubi a bassa pressione in cui le capsule sono spinte da motori lineari a induzione e compressori d’aria L’infrastruttura dovrebbe essere costituita da un doppio tubo sopraelevato in cui possono scorrere delle capsule. L’interno del tubo è tenuto a bassa pressione per minimizzare l’attrito dell’aria. Le capsule si muovono su un cuscino d’aria o anche su magneti.

Da tempo si lavorava all’ idea di un treno che corresse in un tubo a bassa pressione ma a dare ulteriore spinta alla ricerca ci ha pensato Elon Musk. Negli Stati Uniti è poi stato costruito un prototipo mentre in Europa la sperimentazione è a Tolosa. Anche la Cina è impegnata nel progetto che però si sta concentrando sullo spostamento delle merci e non passeggeri (vista, per ora, una certa pericolosità). Ora arriva la decisione della Regione Veneto che apre la strada, anche in Italia, alla nuova tecnologia.