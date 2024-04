Formazione, Diplomatici apre sede a Milano e rafforza i soci

Diplomatici, società attiva nel settore dell’Education che forma oltre 10.000 studenti ogni anno, nota per organizzare Change the World – Model United Nations (CWMUN), il principale forum internazionale itinerante a livello mondiale, annuncia un nuovo piano di sviluppo e l’ingresso di due nuovi soci strategici nel capitale sociale. La società attualmente sta rafforzando la sua presenza in Italia con l’apertura di una nuova sede a Milano e potenziando l’organico per espandersi in Francia, Germania e Spagna. Il nuovo piano di sviluppo, che punta a rendere Diplomatici punto di riferimento a livello mondiale nella formazione e avviamento dei giovani alle carriere internazionali, prevede nei prossimi 3 anni ingenti investimenti finalizzati al rafforzamento delle attività istituzionali, alla creazione di nuovi progetti di formazione e all’ulteriore potenziamento della comunicazione web.

Rindi e Collardi entrano in azienda

Per sostenere questo piano, Diplomatici accoglie due personalità di spicco del settore finanziario: Fabrizio Rindi, Presidente di Kairos Partners SGR e Presidente Onorario della Camera di Commercio Svizzera in Italia, e Boris Collardi, banchiere e membro del Foundation Board dell’International Institute for Management Development (IMD) di Losanna. Acquisendo una partecipazione strategica nella società, i due nuovi azionisti sfrutteranno la loro esperienza e la loro rete per sostenere l’espansione di Diplomatici a livello globale.

La nuova governance vedrà l’ingresso negli organi direttivi di un rappresentante dei nuovi soci e dell’attuale Presidente del Board Internazionale Salvatore Carrubba, ex direttore de Il Sole 24 Ore. Il fondatore e Presidente Claudio Corbino, invece, assumerà la carica di Ceo. “Sono onorato che due personalità del calibro di Boris Collardi e Fabrizio Rindi abbiamo deciso di dare fiducia alla nostra realtà – dichiara Claudio Corbino, aggiungendo – Il prossimo passo sarà il lancio della Change the World Academy, che annovererà nel proprio board personalità internazionali di primo piano e offrirà ai giovani di tutto il mondo una piattaforma di apprendimento innovativa, di elevata qualità e contenuti e un efficace laboratorio didattico dove esercitare le skills necessarie per l’orientamento alle carriere internazionali e l’ingresso nel mondo del lavoro globale”.