Leonardo investe in FlyingBasket, la startup dei droni cargo

Leonardo investe in FlyingBasket, la startup altoatesina che opera nell’industry dei droni ad alta capacità. Il colosso della difesa Le andrà a detenere circa il 10% della società, con il 25% circa detenuto da Cysero, fondo di Venture Capital promosso da AVM Gestioni SGR e da Kilometro Rosso, che ha investito direttamente nella società nel marzo 2022, e il restante 65% diviso fra i fondatori e i manager dell’azienda, i fratelli Moritz e Matthias Moroder.

FlyingBasket è un’azienda italiana con sede a Bolzano (Italia), specializzata nella progettazione e produzione di droni cargo, con capacità di carico utile di 100 chili. La start-up è stata fondata nel 2015 e dalla sua nascita è diventata il punto di riferimento nel settore dei droni cargo commerciali.

La società ha firmato contratti con Enel e Cablex (gruppo Swisscom), con applicazioni sviluppate nel campo delle rinnovabili, in particolare per l’eolico, e ha partecipato ad importanti gare in ambito logistica e difesa. L’interesse di Leonardo, che dopo aver selezionato FlyingBasket come preferred supplier metterà ora a disposizione della partecipata infrastruttura e asset tecnologici, è legato al ruolo che FlyingBasket potrebbe giocare nella futura rete logistica nazionale, basata sull’utilizzo di droni cargo. Inoltre, l’ingresso della multinazionale nel capitale favorirà, grazie anche al coinvolgimento diretto nella governance, il percorso di crescita della società già avviato con il contributo del fondo Cysero.