Intelligenza artificiale, Apple vicina a integrare Gemini di Google nell'iPhone 18

Apple starebbe trattando per integrare il motore di intelligenza artificiale Gemini di Google nel nuovo iPhone 18. Se andasse in porto, l’accordo sarebbe una svolta per il settore dell’intelligenza artificiale. Secondo quanto riferito da Bloomberg, le due società starebbero negoziando per consentire ad Apple di avere in licenza Gemini, ovvero il set di modelli di intelligenza artificiale generativa di Google.

Apple sta preparando nuove funzionalità come parte del suo prossimo iPhone iOS 18 – in arrivo nel 2024 – basate sui propri modelli di intelligenza artificiale interni. Ma è alla ricerca di un partner per potenziare le funzionalità nella parte generativa, comprese quelle per creare immagini e scrivere saggi basati su semplici istruzioni. Per questo, di recente Apple ha discusso anche con OpenAI, sostenuta da Microsoft, prendendo in considerazione l’utilizzo del suo modello.

La società di Cupertino e Google non hanno deciso i termini o il marchio di un accordo sull’intelligenza artificiale né finalizzato ancora come sarebbe stato implementato. Appena a febbraio, il numero uno di Apple Tim Cook ha dichiarato che la società prevede di rivelare entro la fine dell’anno maggiori dettagli sui suoi piani relativi all’utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa, aggiungendo che la società sta investendo «in modo significativo» nell’area.