Intelligenza artificiale, Gopinath (Fmi): "Servono regole per proteggere il mercato del lavoro"

Intelligenza artificiale, servono regole per proteggere il lavoro

Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha lanciato un avvertimento sulle possibili conseguenze dell’intelligenza artificiale generativa, mettendo in guardia contro “consistenti interruzioni nei mercati del lavoro”. Un alto funzionario dell’organizzazione, Gita Gopinath, ha esortato i responsabili delle politiche a sviluppare rapidamente regole per governare questa nuova tecnologia. In un’intervista al Financial Times, Gopinath ha riconosciuto che i progressi dell’IA, in particolare quelli basati su modelli linguistici di grandi dimensioni come ChatGPT, potrebbero portare a un aumento della produttività e dell’output economico. Tuttavia, ha sottolineato che i rischi associati sono “molto grandi”.

Gopinath ha evidenziato l’urgente necessità di agire velocemente, nonostante l’incertezza che circonda l’argomento. Ha sottolineato che governi, istituzioni e responsabili delle politiche devono muoversi rapidamente sia nella regolamentazione che nella preparazione per le possibili interruzioni significative nei mercati del lavoro.

Rafforzare le reti di sicurezza

Le preoccupazioni di Gopinath sull’IA si aggiungono ad altri avvertimenti riguardanti il potenziale impatto sociale nel caso in cui i lavoratori perdano i loro posti di lavoro in massa. Ha citato come esempio l’automazione nell’industria manifatturiera, che ha lasciato molti lavoratori senza opportunità occupazionali alternative, nonostante le previsioni erronee degli economisti. Per evitare che ciò si ripeta, Gopinath ha sottolineato l’importanza per i governi di rafforzare le reti di sicurezza sociale per i lavoratori colpiti e di adottare politiche fiscali che non premiano le aziende che sostituiscono i dipendenti con macchine.

La funzionaria del Fmi ha anche avvertito sui rischi di un’eventuale concentrazione di potere nelle mani di alcune grandi aziende che dominano la nuova tecnologia. Ha sottolineato la necessità di evitare che aziende con enormi quantità di dati e potenza di calcolo acquisiscano un vantaggio sleale, sottolineando anche le preoccupazioni relative alla privacy e alla discriminazione alimentata dall’IA.

Nuove regole da parte dell’Unione europea

In risposta a queste sfide, l’Unione europea ha proposto una nuova legislazione per regolamentare l’IA, una mossa definita da Gopinath come “un inizio incoraggiante”. Anche l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden sta elaborando piani regolatori per affrontare la questione. C’è una crescente spinta per un’azione globale coordinata, poiché emergono prove che l’IA generativa, una volta adottata su larga scala, potrebbe avere un impatto trasformativo sull’economia mondiale.

Gopinath ha sottolineato che tecnologie innovative come ChatGPT dovrebbero essere prese più seriamente rispetto ad altri sviluppi, come le auto a guida autonoma, che erano state considerate come dei cambiamenti rivoluzionari.