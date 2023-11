Tim, Labriola: "Non siamo in vendita, pronti a future acquisizioni"

La vendita della rete è stata un’operazione importante per ridurre il debito di Tim e per dare un’opportunità strategica all’azienda e non vi sono programmi di vendita dell’intero gruppo. Lo ha precisato l‘ad Pietro Labriola in una intervista a Bloomberg.

“La vendita della rete – ha spiegato l’ad – è importante perché il nostro gruppo ha 20 miliardi di debito ed è qualcosa di molto complesso nel periodo in cui viviamo. A luglio dello scorso anno abbiamo presentato un piano nel quale la vendita della rete dà l’opportunità di ridurre l’indebitamento del gruppo e l’opportunità di avere di nuovo opzioni strategiche ed industriali”.

Labriola ha spiegato che ci troviamo “in un periodo in cui bisogna affrontare enormi investimenti per le infrastrutture” e “in un periodo di cambiamento per le tlc in cui non è importante essere proprietari della rete”. L’ad di Tim ha fatto alcune precisazioni su ServiceCo, affermando che non è solo la parte Consumer, ma una holding che detiene tre business: Brasile, Enterprise, che a sua volta si divide in servizi (Connettività, Cloud, Cyber Security) alle imprese e alla PA, e poi il settore Consumer vero e proprio, la parte meno profittevole e più complessa da gestire in tutta Europa, anche per effetto del consolidamento del settore.

Labriola ha detto che il gruppo è pronto a “giocare un ruolo attivo nel processo consolidamento del settore” e ritiene che “non ci siano alternative” alla vendita della È importante il dialogo con tutti gli stakeholder – sottolineato – ma non vedo alcun altro piano alternativo per la società”. “Vogliamo essere compratori, non siamo in vendita, abbiamo venduto la rete per dare una opportunità strategica a quello che resta (la ServiceCo)”, dice l’ad chiarendo di essere “molto fiducioso” di vendere NetCo il prossimo anno “entro l’estate”. (Teleborsa)