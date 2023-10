Rete Tim, il fondo Merlyn rilancia: via Labriola e piano alternativo alla vendita a Kkr

Un piano alternativo. Che non passa dalla vendita della rete, ma da un nuovo ad. Che non chiede soldi al governo e che anzi promette di riportare il prezzo delle azioni ad 1 euro. E di tornare a pagare pure i dividenti. Merlyn Advisors, il fondo lussemburghese che fa capo ad Alessandro Barnaba, ex banchiere di Jp Morgan, entra a sorpresa nella telenovela di Tim e della rete. In una lettera al Cda propone un piano alternativo a quello di Kkr, che scontenta il principale azionista Vivendi e che chiama il Tesoro ad un impegno diretto verso l’ex monopolista.

Invece, il fondo, che di Tim possiede una quota di poco inferiore al 3%, promette di voler mantenere la rete “saldamente in mani italiane”. Un colpo di scena con un pizzico di sale sulla coda. Perché il piano dovrebbe passare dalla rimozione dell’ad Pietro Labriola, con Stefano Siragusa, ex vice direttore generale di Tim, uscito ad agosto dal gruppo, come successore.

La lettera, firmata direttamente da Barnaba, porta la data del 27 ottobre e arriva dopo l’offerta vincolante fatta dal fondo statunitense Kkr per acquisire la rete per 23 miliardi di euro. La proposta di Kkr sarà esaminata, come noto, dal board di Tim il 4 e il 5 novembre. La vendita della rete è sostenuta con forza dall’amministratore delegato Labriola. Sebbene Vivendi, che detiene il 24% in Tim, abbia espresso pesanti riserve sull’operazione. Il fondo Merlyn cerca ora di rimescolare le carte.