JetBlue e Spirit Airlines rinunciano alla fusione da 3,8 miliardi per problemi antitrust

Le compagnie aeree low-cost statunitensi JetBlue Airways e Spirit Airlines hanno annullato il loro accordo di fusione da 3,8 miliardi di dollari, in quanto non vedono la possibilità che l’operazione possa andare in porto, dopo che a gennaio un giudice ha bloccato l’accordo per problemi di concorrenza. Come parte della risoluzione del deal, JetBlue pagherà a Spirit 69 milioni di dollari. Mentre l’accordo di fusione era in vigore, gli azionisti di Spirit hanno ricevuto circa 425 milioni di dollari in pagamenti anticipati totali.

“Abbiamo concluso che gli attuali ostacoli normativi non ci consentiranno di chiudere questa transazione in modo tempestivo ai sensi dell’accordo di fusione – ha affermato Ted Christie, CEO di Spirit – Siamo delusi di non poter andare avanti con un accordo che farebbe risparmiare centinaia di milioni ai consumatori e creerebbe un vero sfidante per le dominanti compagnie aeree statunitensi “Big 4″. Rimaniamo tuttavia fiduciosi nel nostro futuro come compagnia aerea indipendente di successo”.

Rifinanziamento del debito

Spirit è ora focalizzata sul ritorno alla redditività. La società ha adottato, e continuerà ad adottare, misure prudenti per garantire la solidità del proprio bilancio e delle operazioni in corso, inclusa la valutazione delle opzioni per rifinanziare le prossime scadenze del debito. A tale riguardo, Spirit ha scelto Perella Weinberg & Partners e Davis Polk & Wardwell come consulenti.

“Credevamo che valesse la pena perseguire questa fusione perché avrebbe generato un concorrente nazionale low-cost e di alto valore per le quattro compagnie aeree più grandi – ha affermato Joanna Geraghty, CEO di JetBlue – Siamo orgogliosi del lavoro che abbiamo svolto con Spirit per delineare una visione per sfidare lo status quo, ma visti gli ostacoli che rimangono per chiudere, abbiamo deciso insieme che gli interessi di entrambe le compagnie aeree sono meglio serviti andando avanti in modo indipendente”.

“JetBlue ha un forte piano organico e vantaggi competitivi unici, tra cui un marchio amato, una proposta di valore unica e aree geografiche di alto valore – ha continuato Geraghty – Abbiamo già iniziato a portare avanti il nostro piano per ripristinare la redditività. Non vediamo l’ora di condividere di più sui nostri progressi nei prossimi mesi”. JetBlue terrà un Investor Day giovedì 30 maggio 2024, per fornire ulteriori dettagli sulla sua strategia a lungo termine e sulle iniziative in corso su ricavi e costi.