Turismo e città green: già disponibili 280 milioni del Pnrr

In fondi del Pnrr per valorizzare le città italiane

Sinloc e il Gruppo Finint si sono aggiudicati una gara della Bei ( la Banca europea per gli investimenti) per la gestione di due fondi destinati allo sviluppo delle imprese turistiche ed alla rigenerazione urbana. Si tratta del Fondo turismo sostenibile che ha una dotazione fino a 175 milioni e del Fondo piani urbani integrati (dotazione fino a 103 milioni).

Turismo sostenibile

Il Fondo per il Turismo Sostenibile ha l’obbiettivo di promuovere e favorire una “offerta turistica basata sulla sostenibilità ambientale, sull’innovazione e sulla digitalizzazione dei servizi”. Quindi le risorse contribuiranno a sostenere investimenti per la costruzione, la ristrutturazione e l’ ammodernamento di strutture e infrastrutture turistiche ed interventi legati alla transizione verde e digitale del settore turistico, ma anche a promuovere la mobilità sostenibile connessa al turismo. Le risorse saranno concesse dagli intermediari finanziari sotto forma di prestiti, prodotti equity e quasi-equity, sulla base di una due diligence e di una valutazione dei progetti.

Città green

Il Fondo per i piani urbani integrati mira invece a rafforzare i piani delle 14 città metropolitane, sostenendo progetti volti a valorizzare la rigenerazione urbana sostenibile e la rivitalizzazione economica. L’obbiettivo è quello di finanziare progetti che promuovono la rigenerazione urbana sostenibile, l’inclusione sociale, l’efficienza energetica e l’innovazione digitale.

Tour in tutta la Penisola

Per spiegare questa opportunità le due aziende sono impegnate in un che vede coinvolti in prima persona i due amministratori delegati Fabio Innocenzi (Banca Finint) e Antonio Rigon (Sinloc). Il tour è partito venerdì 12 a Palermo per poi toccare, in ordine cronologico, Trento, Napoli, Venezia, Torino, Roma.

Mercoledì 21 tappa a Firenze, il 29 La Spezia, il 6 luglio Lecce. Altre tappe seguiranno a settembre. Sinloc – Sistema iniziative locali – ha come missione il sostegno allo sviluppo locale. Si occupa di consulenza ed investimento in Italia e in Europa e promuove lo sviluppo soprattutto attraverso la realizzazione di infrastrutture, con studi di fattibilità, assistenza tecnica e investimenti in progetti di partenariato pubblico privato. Nel capitale sono presenti undici Fondazioni di origine bancaria. Banca Finint è una investment bank attiva nel mercato italiano del corporate investment banking, della finanza strutturata dell’asset management e del private banking.