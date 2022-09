L’Italia ha il vaccino sbagliato ma Speranza ha fatto partire la campagna

Il vaccino contro il Covid acquistato dall’Italia e già consegnato per la campagna autunnale è quello sbagliato, inefficace contro l’attuale variante Omicron 5. Quindi Roberto Speranza prima di lasciare al prossimo governo si è assicurato le dosi inutili.

La corsa agli acquisti

Tutti i rifornimenti previsti infatti sono relativi al vaccino Pfizer bivalente studiato però solo per la variante Omicron BA1, che non è praticamente più presente nel mondo. La protezione è praticamente nulla nei confronti delle varianti che oggi circolano, le Ba4 e 5 che sono prevalenti in quasi tutti i paesi.

L’ammissione di Pfizer

Il 7 settembre in un incontro riservato agli analisti di Citigroup il capo della ricerca di Pfizer, Mikael Dolsten, ha ammesso che ormai “il virus ha totalmente eluso la prima generazione di vaccini” e non risponde anche “alle prime varianti”. Le fiale che ha in mano il sistema sanitario italiano per la vaccinazione autunnale sono dunque totalmente inutili.

Funziona solo quello Usa

Lo stesso Dolsten si è detto però entusiasta “dell’approvazione del vaccino contro le varianti Omicron BA.4/5 EUA negli Stati Uniti. E penso che, mentre parliamo, si possono iniziare a ottenere le liste per la vaccinazione in molti centri di vaccinazione negli Stati Uniti, e stiamo facendo grandi progressi anche in Europa e in altri luoghi per ottenere il via libera a questa nuova variante aggiornata del vaccino”.

Sarebbe bastato quindi non precipitarsi nella corsa all’acquisto di dosi ormai obsolete come quasi tutte quelle nella disponibilità del centro acquisti dell’Unione europea, e attendere lo sviluppo ampiamente annunciato dalla letteratura e dalla stampa scientifica: qualche settimana in più. Ma certo le dosi non sarebbero arrivate in tempo utile per la campagna elettorale di Speranza…

Chris Bonface