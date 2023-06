Amazon, negli Usa "solo" 25 milioni di multa per aver violato la privacy dei bambini

Amazon multata per aver violato la privacy dei bambini

Trenta milioni di dollari di multa ad Amazon da parte della Federal Trade Commission negli Usa. Anche se la cifra sembra importante per il colosso dell’e-commerce, che nel primo trimestre ha totalizzato oltre 3 miliardi di dollari di utili, sono bruscolini. Si tratta in realtà di due sanzioni separate: la prima da 25 milioni è la più grave dato che ha violato la privacy dei bambini non avendo eliminato le registrazioni di Alexa su richiesta dei genitori e le ha conservate più a lungo del necessario.

Un’altra multa da 5,8 milioni, invece, è stata comminata a causa del comportamento di un ex dipendente della sua unità di telecamere Ring che ha spiato per mesi clienti donne con telecamere posizionate in camere da letto e bagni.

La prima accusa è molto grave dato che l’azienda avrebbe impedito ai genitori di eliminare i dati vocali e di geolocalizzazione dei propri figli acquisiti con Alexa. Le segnalazioni si sono avvalse della Children’s Online Privacy Protection Act Rule che “non consente alle aziende di conservare i dati dei bambini per sempre per nessun motivo, e certamente non di usarli per addestrare gli algoritmi”. L’azienda ovviamente ha negato ogni addebito ma ha accettato di pagare. Anche perché in questo modo ha potuto “addestrare” Alexa molto bene, e gratuitamente, a parlare con i bambini in maniera fluida.

Accesso illimitato ai dati video di Ring

Nel secondo caso la FTC ha affermato che Ring, ossia il citofono con controllo da smartphone e gestione degli accessi proposto da Amazon, ha concesso ai dipendenti un accesso illimitato ai dati video sensibili dei clienti. Nel maggio 2018, un dipendente ha fornito informazioni sulle registrazioni di un cliente al suo ex marito senza consenso mentre in un altro caso, è stato scoperto che un dipendente ha dato dispositivi Ring a persone e poi ha guardato i loro video a loro insaputa.

Il commissario della FTC Alvaro Bedoya ha detto a Reuters che la necessità delle società tecnologiche di raccogliere dati non è una scusa per infrangere la legge. La FTC sta anche esaminando l’accordo da 1,7 miliardi di dollari di Amazon.com per l’acquisto di iRobot Corp (i robottini per la pulizia della casa) che è stato annunciato nell’agosto 2022 .

In Italia una multa da 1 miliardo

In Italia Amazon ha già preso una multa molto più salata dall’Antitrust, da oltre 1 miliardo di euro per abuso di posizione dominante nella logistica nel 2021. “Amazon – aveva scritto l’Antitrust italiana – detiene una posizione di assoluta dominanza nel mercato dei servizi di intermediazione su marketplace, che le ha consentito di favorire il proprio servizio di logistica, denominato Logistica di Amazon, presso i venditori attivi sulla piattaforma Amazon.it ai danni degli operatori concorrenti in tale mercato e di rafforzare la propria posizione dominante”.