L'auto brucia ma la borraccia Stanley resta intatta. L'azienda le regala una macchina

La forza di un solo post, azzeccato su internet. La vicenda vede protagonista una giovane automobilista, la sua auto Kia e una borraccina Stanley. Ma andiamo con ordine: la vettura di Dani Marie Lettering, una Kia elettrica, è improvvisamente andata a fuoco. Con suo grande stupore la ragazza ha poi scoperto che dal rogo si era salvata soltanto una borraccina Stanley, rimasta praticamente intatta. La giovane, come fanno milioni di ragazzi, ha pensato bene di raccontare la vicenda su TikTok. Ebbene, la storia della borraccina in poco tempo ha fatto il giro del mondo.

Milioni di visualizzazioni

Il video è diventato virale in pochissimo tempo, superando 82 milioni di visualizzazioni e suscitando una ondata di reazioni online. Entrambe le aziende coinvolte, Stanley e Kia, visto una anomala crescita dell’interesse in rete per il marchio ne hanno voluto sapere di più. Da qui un nuovo video si TikTok, pubblicato direttamente dal presidente della Stanley, in cui egli stesso ha annunciato che l’azienda avrebbe inviato alla giovane un gran numero di nuovi prodotti e addirittura sostituito gratuitamente la sua auto danneggiata dall’incendio. La sortita di Stanley, il cui video ha accumulato 30 milioni di visualizzazioni, è stata accolta con enorme entusiasmo da parte del pubblico online, generando una valanga di commenti positivi.

Impatto sulle vendite

La storia di Dani Marie Lettering e la reazione di Stanley sembra abbiano già avuto un effetto positivo sul marchio, con molti visitatori che esprimono l’intenzione di acquistare prodotti dell’azienda proprio in seguito all’accaduto. Ma l’interesse ha creato un impatto significativo, non solo sulla storica azienda che ha inventato la bottiglia sottovuoto interamente in acciaio, ma anche sulle auto Kia. Migliaia di utenti hanno infatti visitato il sito della Casa automobilistica coreana informandosi sui modelli elettrici, e paradossalmente (visto l’auto di Dani aveva preso fuoco) sulle nuove vetture in uscita, sulle novità ed i test di sicurezza. Ebbene, se in questo caso vista la dimensione dell’azienda è impossibile valutarne l’impatto “commerciale” resta il fatto che molti dei visitatori, hanno poi pubblicato messaggi di apprezzamento in merito allo sforzo tecnologico del gruppo.

Il potere di internet

La storia di Dani e della sua borraccia evidenzia quanto i siti internet ed i social media abbiano una parte sempre più fondamentale nel connettere le persone ed orientare le scelte sul mercato. Basta un post curioso, strano ed accattivante per catturare l’interesse di milioni di spettatori-consumatori. Ulteriore prova, restando nel mondo delle quattroruote, è la vicenda accaduta recentemente ad un altro automobilista che si è visto sfondare il tetto della sua Renault Clio, da quelli che a molti è parso un meteorite. Anche in quel caso il video dell’accaduto era diventato virale con migliaia di utenti che si sono poi riversati sul sito della Casa automobilistica francese.