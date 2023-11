Intelligenza artificiale, Altman torna in OpenAi e tutto il settore con Nvidia e Anthropic è in fermento

Alla fine Sam Altman torna alla guida di OpenAI. Il cda è tornato sui suoi passi e ha dovuto riaffidargli il ruolo di ceo, pena la fuga di massa i tutti i dipendenti. Il padre di ChatGpt era stato assunto da Microsoft (che possiede il 49% di OpenAI) per guidare un apposito team sullo sviluppo dell’AI e ha dichiarato di aver ricevuto il via libera della big tech per ritornare nel suo vecchio ruolo.

A spingere per il ritorno di Altman è stato il ceo di Microsoft, Satya Nadella. Il capo della big tech ha mediato tra il personale di OpenAI e l’ex cda per evitare una fuga di massa. Nel vero senso della parola, perché più di 700 dipendenti avevano minacciato di passare a Microsoft se il consiglio non avesse richiamato Altman e non si fosse dimesso.

Obiettivo una governance stabile

«Crediamo che questo sia un primo passo essenziale verso una governance più stabile, ben informata ed efficace», ha scritto il ceo di Microsoft su X. «Sam, Greg e io abbiamo parlato e concordato che hanno un ruolo chiave da svolgere insieme al team dirigente di OAI nel garantire che OAI continui a prosperare e a sviluppare la sua missione. Non vediamo l’ora di consolidare la nostra forte partnership e di offrire il valore di questa prossima generazione di Intelligenza Artificiale ai nostri clienti e partner».

La corsa dei super chip di Nvidia

Ma c’è grande fermento in tutto il settore. Ieri sera sono usciti conti del produttore americano di chip per l’Ai Nvidia. Nel terzo trimestre fiscale le vendite sono salite a 18,1 miliardi di dollari, più che triplicate e ben sopra le previsioni (16,2 miliardi). La divisione AI domina con 14,5 miliardi (3,8 miliardi nello stesso trimestre del 2022). Anche i profitti fanno un balzo e passano a 9,2 miliardi dai 680 milioni dello stesso trimestre del 2022: ancora una volta stime stracciate (7,34 miliardi).

La corsa di Nvidia è destinata a proseguire anche nel quarto trimestre fiscale. Il gruppo si aspetta vendite per circa 20 miliardi, cifra che supera le previsioni (18 miliardi) di circa due miliardi. Per raggiungere questo obiettivo Nvidia continuerà ad alzare l’offerta dei suoi chip per l’AI. Nel 2024 arriverà anche il nuovo modello, H200, evoluzione del chip con cui OpenAI ha addestrato l’ultima versione di ChatGpt, Gpt-4.

E Anthropic lancia Claude 2.1

Intanto anche Anthropic, fresca di indiscrezioni su una possibile fusione con OpenAI e forte di un investimento multimiliardario di Amazon, ha appena annunciato il debutto di Claude 2.1, un nuovo super chip per l’Intelligenza artificiale. E non è detto che in futuro i destini di Anthropic e di OpenAI non possano tornare a incrociarsi. Anthropic, sostenuta finanziariamente anche da Google, è stata fondata da ex ingegneri della seconda, usciti dall’organizzazione di Sam Altman in seguito all’avvio della stretta collaborazione con Microsoft e all’adozione di nuove politiche commerciali.