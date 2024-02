L'Auto dell'anno 2023 è la Renault Scénic. Poi Bmw e Peugeot

E’ la Renault Scénic l’auto dell’anno 2023. Il nome della vettura a cui è andato il prestigioso riconoscimento è stato rivelato durante l’anteprima dedicata alla stampa del Salone di Ginevra. Il Salone sarà aperto al pubblico da mercoledì a domenica 3 marzo. Con 329 punti dati dalla giuria, la Renault ha preceduto la Bmw Serie 5 e la Peugeot 3008, rispettivamente seconda e terza, con 308 e 197 punti. La votazione ha coinvolto 59 giornalisti provenienti da 22 Paesi che devono decidere a chi dare il riconoscimento europeo volto a premiare il modello di autovettura che, nei dodici mesi precedenti all’assegnazione, abbia espresso i migliori contributi di design e innovazione tecnologica, in rapporto al prezzo di vendita.

Un bis per la Scénic

Si tratta della seconda assegnazione del titolo Car of the year per la Scénic. Già nel 1997 l’auto che dettava moda in Europa con le sue forme da monovolume compatto aveva stregato la giuria. Un bis che è finora riuscito solo a un’altra Renault, la Clio (1991, 2006), alla Volkswagen Golf (1992, 2013) e alla Toyota Yaris (2000, 2021). A questo punto sono sette i titoli della Casa francese, che supera Peugeot (sei assegnazioni) ma che resta alle spalle di Fiat, che di titoli ne ha ben nove.

Le altre candidate

Fuori dal podio le altre quattro finaliste. Si tratta di Kia EV9 (190 punti), la Volvo EX30 (168 punti), la Byd Seal (131 punti) e la Toyota C-Hr (127 punti). Le magnifiche sette andate in finale erano state selezionate da un gruppo più ampio che annoverava, tra le altre, anche la Fiat 600e, la Bmw Xm, e ancora Byd, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Lexus, Lucid, Mercedes, Volkswagen, Smart e Nio. Ma alla fine l’ha spuntata la Scénic.