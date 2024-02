Banche, UniCredit potrebbe acquisire il fornitore di servizi Vodeno

UniCredit sta esplorando l’acquisizione del fornitore di servizi bancari Vodeno, sostenuto da private equity, hanno detto persone a conoscenza della questione. Secondo le fonti, l’istituto di credito italiano avrebbe discusso un potenziale accordo con il proprietario di Vodeno, Warburg Pincus. Le deliberazioni sono nelle fasi iniziali e non c’è certezza che si tradurranno in una transazione, hanno detto le persone, chiedendo di non essere identificate mentre si discute di informazioni riservate. Un rappresentante di UniCredit ha rifiutato di commentare, mentre un portavoce di Warburg Pincus non ha immediatamente fornito commenti.

Vodeno gestisce una piattaforma basata su cloud che le banche possono utilizzare per offrire servizi che vanno dal “compra ora, paga dopo” ai prestiti e agli investimenti, secondo il suo sito web. Warburg ha investito nell’azienda polacca nel 2018. L’amministratore delegato di UniCredit, Andrea Orcel, sta intensificando gli investimenti nella digitalizzazione e nella tecnologia in un momento in cui le banche spendono miliardi per aggiornare i sistemi IT legacy e ridurre i costi di back-office. Gli altri azionisti di Vodeno includono l’istituto di credito britannico NatWest Group Plc e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.