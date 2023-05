Le auto elettriche? Una voragine per i conti pubblici. Cosa sta succedendo nel mondo

La diffusione delle auto elettriche sta creando una voragine nelle entrate fiscali degli Stati. Così il Texas, dopo Norvegia, Svizzera e Inghilterra, pensa a misure per colpire le vetture green e riequilibrare, almeno in parte, la situazione rispetto a quelle a motore endotermico. L’idea dello Stato americano è quella di istituire una nuova tassa autostradale che colpirà i proprietari di auto a spina, per compensare l’assenza del contributo (5 centesimi al litro) che viene pagato per la manutenzione delle highway attraverso l’acquisto dei carburanti.

Il disegno di legge presentato dal senatore repubblicano Robert Nichols, che è anche presidente della Commissione trasporti dello Stato del sud degli Usa, prevede una tassa fino a 200 dollari all’anno. Nichols ha confermato la forte preoccupazione per l’impatto negativo che l’abbandono dei motori termici – e quindi dei combustibili fossili – sta avendo sulle entrate fiscali. l progetto è ià stato convalidato dalla Camera dei rappresentanti e dovrà essere definitivamente adottato dal governatore Gregory Wayne..

Norvegia, tornano le tasse sulle auto elettriche

Ma non è solo il Texas, peraltro grande produttore di petrolio, a frenare sugli sgravi per l’auto green. Secondo alcune stime, il boom delle auto elettriche in Norvegia ha generato un mancato introito fiscale valutato in ben 2 miliardi di euro. Un ammanco al quale i legislatori del Paese scandinavo vogliono porre rimedio eliminando alcuni di quelli che vengono definiti “privilegi” introdotti nel corso dell’ultimo decennio.

Prima di tutto, la Norvegia reintrodurrà l’Iva al 25% anche sulle auto elettriche. La misura riguarderà i veicoli premium con prezzo superiore alle 500 mila corone norvegesi (circa 50 mila euro) e metterà sullo stesso piano (commerciale e fiscale) i veicoli full electric con quelli spinti da motore endotermico. Chi acquisterà un’auto “alla spina” dovrà poi pagare una tassa di registrazione. Ma non è tutto. Il governo norvegese starebbe infatti pensando a reintrodurre anche il bollo auto facendo leva sul maggior peso delle auto elettriche rispetto a quelle a benzina e diesel. La tassa sulla circolazione in Norvegia è determinata in base a tre parametri: le emissioni di CO2, le emissioni di ossidi di azoto (NOx) e peso del veicoli. Dal momento che le auto elettriche non emettono né CO2 né NOx, i legislatori scandinavi stanno pensando di “giocare” sul loro peso per poter incassare le corone mancanti. Nello specifico, la Norvegia sta valutando di applicare una sovrattassa sul peso per le auto che pesano più di una tonnellata. In base alle indiscrezioni circolate finora, la nuova tassa sul peso per auto elettriche dovrebbe riguardare le full-electric con peso superiore ai 900 chilogrammi, per crescere in maniera determinante per i veicoli oltre le 1,4 tonnellate. Gli automobilisti si ritroverebbero a pagare 1,2 euro circa per ogni chilogrammo eccedente i 500 chili.

La Svizzera mette nel mirino le auto green

In Svizzera le automobili sono soggette a una tassa del 4%, che viene applicata al prezzo d’importazione. Questa tassa, sebbene non causi un aumento reale del 4% sul prezzo finale, viene scaricata interamente sul consumatore finale. Le auto elettriche da parecchi anni hanno diritto all’esenzione per questa tassa, una mossa che in Svizzera era stata introdotta per generare un incentivo indiretto, e favorire la diffusione dei veicoli elettrici.

Ora però il Consiglio Federale vuole cancellare l’esenzione. La diffusione delle auto elettriche in Svizzera ha raggiunto lo scorso anno la quota del 20% delle nuove immatricolazioni e il mancato gettito fiscale ha generato un ammanco per 78 milioni di franchi (circa 78 milioni di euro), e si stima che nel 2023 questa cifra possa salire a 100-150 milioni di franchi.

Tra il 2024 e il 2030 nelle casse potrebbero mancare da 2 a 3 miliardi. Il Consiglio considera non più necessaria l’esenzione, in quanto i veicoli elettrici sono ormai molto diffusi, hanno una proposta commerciale ampia, e per quanto riguarda la fascia più bassa si sono avvicinati al prezzo dei veicoli a motore endotermico.