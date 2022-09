Grande richiesta per le azioni Porsche, il marchio vale 75 miliardi

La quotazione di Porsche

Le azioni Porsche sono pronte a quotarsi nella fascia alta della gamma precedentemente annunciata, valutando il marchio di auto sportive fino a 75 miliardi di euro in una delle quotazioni più grandi d’Europa. Diversi bookrunner coinvolti nell’operazione sentiti da Reuters hanno affermato che i libri di Porsche sono stati coperti più volte prima del debutto sul mercato della società il 29 settembre.

La controllante Volkswagen, la più grande casa automobilistica europea e proprietaria di Porsche, ha dichiarato all’inizio di questo mese che avrebbe quotato le azioni privilegiate in una forchetta compresa tra 76,50-82,50 euro, con una valutazione fino a 75 miliardi di euro. Gli ordini al di sotto della fascia alta dell’intervallo rischiano di non essere presi in considerazione, poiché la domanda è stata così forte da superare la quantità di azioni offerte, hanno affermato i bookrunner, con uno che descrive la domanda addirittura come «incredibilmente solida».

In Borsa il 29 settembre

I libri chiuderanno a mezzogiorno del 28 settembre, con le azioni di Porsche, produttore dell’iconico modello 911, che dovrebbero iniziare le negoziazioni alla Borsa di Francoforte il 29 settembre. La forte domanda arriva nonostante il fatto che le valutazioni di altre case automobilistiche di lusso, come Aston Martin e Ferrari, siano recentemente diminuite.

Il primo gruppo automobilistico tedesco ha confermato la partecipazione dei principali investitori: dalla Qatar Investment Authority (il fondo sovrano dell’Emirato, azionista anche di Vw con il 15% e che rileverà il 4,99%) alla Norges Bank Investment Management fino alla società di fondi comuni di investimento T. Rowe Price che sottoscriveranno fino a 3,68 miliardi di euro di azioni privilegiate nella parte alta della valutazione.