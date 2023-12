Daihatsu, stop alle vendite. E' scandalo sui test di sicurezza

La Daihatsu in brusca frenata. La casa automobilistica sospenderà le spedizioni di tutti i modelli di auto attualmente in produzione sia in Giappone che all’estero, a fronte di presunte manipolazioni dei test di sicurezza. A renderlo noto la casa auto giapponese che è una controllata della Toyota. La decisione deriva dall’esito del rapporto di una commissione indipendente istituita a inizio anno per far luce su anomalie emerse per la prima volta ad aprile.

I controlli hanno fatto emergere uno scenario inquietante

L’indagine dela commissione indipendente ha identificato 174 nuovi casi di cattiva condotta su test che hanno riguardato 25 veicoli, oltre a quelli già segnalati precedentemente, il più vecchio dei quali era risalente al 1989. La casa automobilistica ha precisato che i risultati della commissione sono stati riportati al ministero dei Trasporti di Tokyo. La decisione è arrivata dopo che il costruttore di veicoli ha riconosciuto all’inizio di quest’anno la manipolazione dei dati nei test di collisione per sei dei suoi modelli, compresi quelli venduti in Tailandia e Malesia, coinvolgendo un totale di 88.000 veicoli.

In una conferenza stampa tenuta a Tokyo il presidente di Daihatsu, Soichiro Okudaira, si è mostrato estremamente provato per lo scandalo. Ha ammesso che l’azienda ha “tradito la fiducia dei propri clienti, riconoscendo che tutto il biasimo ricade sulla sua gestione”. Dello stesso avviso il vicepresidente esecutivo di Toyota, Hiroki Nakajima, rammaricato per non aver riconosciuto il potenziale sovraccarico di produzione da parte di Daihatsu, impegnandosi a fornire «pieno supporto» per una revisione delle operazioni della controllata.

Il governo è in allerta

Il ministero dei Trasporti ha dichiarato che condurrà un’ispezione in loco nella prefettura di Osaka già da giovedì. Fondata nel 1907 e specializzata nella produzione di motori a combustione interna, l’azienda con sede a Osaka ha introdotto il suo primo veicolo a tre ruote nel 1931, prima di essere acquisita dalla Toyota nel 1967.