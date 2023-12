“Non siamo ossessionati dall’elettrico, che è solo una delle tante alternative”. Il presidente e amministratore delegato di Bmw Italia, Massimiliano Di Silvestre, tracciando un primo bilancio del 2023 e gli obiettivi per il 2024, ha tracciato quella che è la visione di mobilità della Casa tedesca. Che, a differenza di quanto sta facendo ad esempio Stellantis, non punta tutto sulle vetture a spina.

“Stiamo vivendo una fase di transizione, nella quale è importante essere pragmatici e non dogmatici – ha detto il manager. – E dunque studiamo tutte le forme di mobilità che possono contribuire al processo di decarbonizzazione, purché siano altamente efficienti, ed è il motivo per cui continuiamo a investire sui motori termici tradizionali, così come sugli ibridi e sull’elettrico”. In realtà quella di Bmw appare come una piccola seppur significativa sterzata rispetto a poco più di un anno fa. D’altra parte in questi mesi le Case hanno preso atto che le aspettative di vendita sull’elettrico erano ben superiori all’andamento reale del mercato, e dunque un aggiustamento del tiro era inevitabile.

Una partita su tutti i fronti

Puntare anche sull’endotermico non significa staccare la spina. Ed in programma ci sono nuovi arrivi sul fronte dell’elettrico e gli studi sui combustibili alternativi. Come la nuova Bmw iX5 a idrogeno, ancora sperimentale, con 500 chilometri di autonomia e ricarica in 5 minuti. Ma in programma c’è anche uno step successivo con un’auto dalle prestazioni doppie.

“Da quarant’anni Bmw lavora sull’idrogeno – ha spiegato Di Silvestre, – che consideriamo un’ulteriore alternativa di mobilità. Anche per il trasporto pesante su gomma e quello navale”. Ma novità si stanno concretizzando anche sul fronte del retail ( concessionari e brand), sull’altissima gamma (con l’apertura della House of Bmw a Milano in via Monte Napoleone) e sulla comunicazione sull’elettrico con la testimonial Chiara Ferragni.