Renault sfida Tesla: "Pronti a tagliare i prezzi delle auto elettriche"

Renault sfida Tesla

La guerra dei prezzi lanciata da Elon Musk a livello globale ha indotto sempre più marchi asiatici a procedere con la stessa strategia di riduzione dei listini. Ma ora la sfida inizia anche in Europa.

La casa automobilistica francese ha infatti annunciato una drastica revisione dei prezzi delle auto elettriche in tutto il mondo per rimanere competitiva. “Analizzeremo Paese per Paese, mercato per mercato, quale dovrà essere il livello di competitività da mantenere per rimanere in gioco – ha detto il Ceo, Fabrice Cambolive, che ha confermato: “ Le riduzioni dei prezzi Tesla sono un campanello d’allarme per i concorrenti. Per noi rappresenta una sfida, iniziando dal lato dei costi: non possiamo ignorare questo avvertimento”.

Non è chiaro quali saranno i mercati in cui Renault taglierà i listini

Quel che è certo è che nel primo trimestre dell’anno si è mosso anche il segmento elettrificato: le vendite della Megane elettrica sono aumentate a marzo nonostante una politica di sconti molto limitata. Dopo la politica aggressiva di Tesla però, si è arrivati ad una situazione in cui il modello francese e quello della sua rivale, la Model 3, hanno di fatto lo stesso prezzo ( in Francia: 41.990 euro per Megane, 42.000 euro per la Model 3) e ciò potrebbe penalizzare le vendite Renault. Da qui la sfida lanciata dal ceo Cambolive.

Chi non tocca i listini

Stellantis invece non seguirà Tesla come pure non lo farà Volkswagen. “Gli aumenti dei prezzi delle auto visti nel 2021 e 2022 non si replicheranno. Ma oggi non vediamo un calo, piuttosto una stabilizzazione” – ha detto Philippe de Rovira, chief affiliates officer di Stellantis. “D’altra parte il prezzo di vendita non coincide esattamente il prezzo di listino – ha precisato de Rovira, -considerando che l’85% delle auto viene venduto con un finanziamento“. La questione vera è l’importo della rata mensili, ha aggiunto il manager francese. Spiegando che è su quella rata mensile che si può agire per rendere concorrenziale l’auto elettrica rispetto a quella tradizionale.

La scure di Tesla in Italia

Nel nostro mercato non cambia il prezzo della Model 3 base, che rimane di 41.490 euro, mentre la Long Range passa da 52.990 a 48.990 e la Performance da 59.990 a 53.990 euro. Riguardo al suv Model Y, cambia solo il prezzo della Performance, che passa da 63.900 a 59.900 euro. Il listino si completa con la Standard da 46.990 euro e dalla Long Range, che costa 53.990 euro. Tesla riduce i prezzi anche dei modelli alto di gamma Model S e Model X. Il listino della Model S parte da 105.990 euro, e la versione Plaid costa 130.900 euro, con una riduzione di 9.010 euro.