La "Tesla vietnamita" che vale più di Ford e Gm mette i brividi al Nasdaq

VinFast fa parte di un gruppo che è la più grande conglomerata multisettoriale privata del Vietnam. L’immobiliare è la prima voce di ricavi, la seconda è l’industria. Ma il gruppo opera anche nelle vendite al dettaglio e nei servizi nel settore sanitario e dell’ospitalità. Nel 2022 il fatturato è stato di 4,2 miliardi di dollari. La società automobilistica, che deve ancora realizzare un profitto, ha consegnato i suoi primi veicoli negli Stati Uniti nel marzo scorso, mentre l’obbiettivo era a dicembre.

Nel contempo però sta costruendo una fabbrica nella Carolina del Nord per competere con i produttori di veicoli elettrici Tesla e Byd nel mercato a stelle e strisce. Un impianto che potrà produrre dal 2025 (ma l’obbiettivo era il 2024) fino a 150.000 veicoli all’anno nella prima fase per poi salire ulteriormente .

A chi mostra scetticismo sulle reali possibilità di Vin Fast l’amministratore delegato del gruppo ha risposto che “in un mercato competitivo come gli Stati Uniti, esiste una quota di mercato sufficiente per ogni giocatore”. Ma per arrivare a 50 mila veicoli elettrici venduti quest’anno (per ora siamo a soli 16 mila) potrebbe non bastare la strategia di vendita dalla propria piattaforma e negli showroom, ispirata da Tesla. VinFast ha infatti aperto 122 showroom in tutto il mondo. Intanto però quest’ultima quotazione ha portato il patrimonio del tycoon vietnamita Pham Nhat Vuong a 44,3 miliardi.