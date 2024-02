Unicredit alza i bonus ai dipendenti dopo i conti record del 2023

Unicredit prevede di aumentare l’ammontare totale dei bonus del 16% per il prossimo anno, dopo i risultati record dell’esercizio appena terminato. Secondo quanto riporta Bloomberg, gli incrementi dei bonus saranno compresi tra il 9% e il 27% a seconda del paese, del ruolo e della performance relativa.

L’utile record del 2023

Sempre secondo quanto riporta l’agenzia, i bonus saranno proporzionalmente più elevati per i dipendenti di livello basso rispetto ai manager. I piani di remunerazione variabile riguardano 900 manager e trader, oltre a un numero non definito di dipendenti non esecutivi in uffici e filiali della banca. L’istituto guidato da Andrea Orcel ha annunciato un utile del 2023 di 8,6 miliardi di euro e un forte incremento della remunerazione degli azionisti.

I tagli ai bonus delle banche d’affari

La decisione di Unicredit di alzare l’ammontare dei bonus arriva dopo che le divisioni di investment banking di Deutsche Bank, Societe Generale e Ubs hanno deciso di ridurre i bonus ai propri dipendenti a causa delle performance deludenti delle attività di banca d’affari.