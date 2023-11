Contratto bancari: si sblocca la trattativa, firma entro la settimana

Contratto bancari, accordo vicino

Accordo vicino per il rinnovo del contratto nazionale dei bancari dopo che alla vigilia le parti hanno sfiorato la rottura. L’Abi, riferisce una fonte bancaria, ha trovato una posizione che risponde alle esigenze dei sindacati sulla parte economica. Le distanze tra le parti si sono così ridotte ed è possibile che la firma al nuovo contratto, che interessa 280.000 dipendenti degli istituti di credito italiani, arrivi giovedì o venerdì prossimi.

Nuova proposta

Questa mattina, una riunione del Comitato affari sindacali e del lavoro dell’Associazione bancaria (Casl) convocato in forma urgente e presieduto da Ilaria Dalla Riva avrebbe predisposto la nuova proposta per i sindacati. La stessa Dalla Riva, dopo la riunione del Casl, ha incontrato “in ristretta” i segretari generali di Fabi, Lando Maria Sileoni, First Cisl, Riccardo Colombani, Fisac Cgil, Susy Esposito, Uilca, Fulvio Furlan, Unisin, Emilio Contrasto, comunicando la nuova proposta del fronte bancario.

I nodi sul tavolo

I nodi sul tavolo della parte economica riguardano gli arretrati, le tranche dell’aumento da 435 euro medi mensili e la decorrenza per il ripristino della base di calcolo piena del trattamento di fine rapporto (tfr). I sindacati, che nelle prossime ore sono chiamati a una verifica dei testi per tutta la parte normativa, faranno una valutazione complessiva per poi deliberare l’eventuale firma finale all’ipotesi di rinnovo.